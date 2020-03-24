Fed kararı sonrası New York borsası yükselişle açıldı

Tarihin en önemli destek paketlerinden birini açıklayan Fed, dün Wall Street'e alım gelmesini sağlayamamıştı. Bugün ise Wall Street'te borsalar güne sert yükselişle başladı. ABD borsalarındaki sert yükselişle birlikte Borsa İstanbul başta olmak üzere dünya borsalarındaki artışlar da hız kazandı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,9 artışla 19.772,19 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 5,2 yükselişle 2.355,25 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 5,1 kazançla 7.196,15 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi teşvik paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığını bildirmesi etkili oldu.

