Fenerbahçe Borsa’nın birincisi oldu! Yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, geçen ay yatırımcısını sevindirirken, hisseleri en fazla değer kazanan kulüp yüzde 21,2 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da nisan ayında rekor seviyeler görülürken, pay piyasalarında görülen pozitif hava spor hisselerine de yansıdı. Borsada işlem gören spor endeksi söz konusu ayda yüzde 14,3 değer kazandı.

YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, geçen ay yatırımcısını sevindirirken, hisseleri en fazla değer kazanan kulüp yüzde 21,2 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

Fenerbahçe'yi yüzde 14,5 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 11,4 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, yüzde 7,6 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği takip etti.
GENEL KURUL YAPILACAK

Fenerbahçe'nin haziran ayında seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurması hisselerindeki yükselişte etkili oldu. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, kulüpte seçimli olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'ın hisseleri de borsada başarılı bir performans sergiliyor. Beşiktaş'ta ise geçen ay sponsorluk anlaşmaları öne çıktı. Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

ANLAŞMALARI YENİLEDİ

Diğer taraftan Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsorluğu için Beko ile süren anlaşmanın 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüp, dijital kod satış platformu Dijipin'in siyah-beyazlı e-spor takımıyla yaptığı sponsorluk anlaşmasını da yeniledi.

Bu sezon Teknik Direktör Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor, zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alıyor.
YILBAŞINDAN BU YANA DURUM NE?

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında ise farklı bir tablonun ortaya çıktığı görüldü. Yatırımcısına bu dönemde en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 1,8 ile Beşiktaş oldu. Galatasaray da yüzde 0,9 kazandırdı.

Bu dönemde, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 7,5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8,2 değer kaybetti.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe nisan ayını 19 milyar 625 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 15 milyar 795 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 425 milyon lirayla Trabzonspor, 7 milyar 245 milyon 184 bin 875 lirayla Beşiktaş izledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

