Fon yatırımlarına ilgi artınca rekor geldi: 1 yılda 1 milyondan fazla kişi daha!

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Mayıs ayında toplam fon yatırımcı sayısı 4 milyon 953 bin 219 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde fon yatırımcı sayısı 3,8 milyon civarındaydı. Böylelikle bir yılda fon yatırımcı sayısının 1 milyonu aşan artış kaydettiği görüldü.

Fon yatırımcılarının portföy değerinde de yükseliş ivmesi devam etti. Mayıs ayı itibariyle fon yatırımcılarının portföy değeri 2,85 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın Mayıs ayında bu büyüklük 953,3 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Portföy dilimi bazında fon yatırımcıları sayılarına bakıldığında üst segmentteki yatırımcıların da artan bir ilgisi olduğu izlendi. MKK verilerine göre portföyü 10 milyon TL üzerinde olan fon yatırımcı sayısı Mayıs ayında 28 bin 709 olarak rekor kaydetti. Aynı dönemde 10 milyon TL üzerin portföyü olan hisse senedi yatırımcı sayısı ise 20 bin 6'ya geriledi.

Fon yatırımcılarının elindeki toplam büyüklüğe bakıldığında en üst segmentteki yatırımcıların aslan payını aldıkları görüldü. 10 milyon TL üzerinde portföyü bulunan yatırımcıların toplam fon yatırım büyüklüğü Mayıs ayında 2,05 milyar TL ile yeni zirveyi gördü. Mayıs ayında toplam büyüklüğün 2,85 milyar TL olduğu dikkate alınırsa büyüklüğün yüzde 72'sinin bu yatırımcı grubunda olduğu izlendi.





