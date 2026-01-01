FİNANS

GARANTİ BANKASI (GARAN) 02 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN), 02 Ocak Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 01 Ocak Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 143,50 TL kapanış, %1,06 değişim ve 3,24 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBNK 0,07%
AEFES 0,06%
ASELS 1,18%
ASTOR -0,09%
BIMAS -0,46%
DSTKF -4,48%
EKGYO 0,99%
ENKAI 0,45%
EREGL -0,50%
FROTO 0,00%
GARAN 1,06%
GUBRF 0,80%
ISCTR 3,76%
KRDMD -0,79%
KCHOL 0,06%
MGROS 0,10%
PGSUS -0,26%
PETKM -0,25%
SAHOL 0,90%
SASA -1,42%
SISE -0,05%
TAVHL -2,13%
TOASO -0,64%
TUPRS -1,07%
TRALT 0,24%
THYAO 0,28%
TTKOM 0,61%
TCELL -0,43%
ULKER -0,64%
YKBNK 1,23%
Taner Şahin

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 142,80 TL’den başladı. Seans içinde 144,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 142,50 TL görüldü ve günü 143,50 TL’den kapattı.
GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,06 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,24 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 22,54 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 143,50 TL, 142,00 TL, 141,40 TL, 139,40 TL, 140,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 139,40 TL – 143,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 01 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 141,08 TL, 52 günlük ortalama 136,37 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 140,33 TL ve 137,67 TL destek, 144,33 TL ve 145,67 TL direnç noktalarıdır.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 02 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

GARANTİ BANKASI (GARAN) 02 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

