GARANTİ BANKASI (GARAN) 05 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 02 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 144,30 TL’den başladı. Seans içinde 149,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 144,10 TL görüldü ve günü 149,70 TL’den kapattı.

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 02 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,32 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,57 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 149,70 TL, 143,50 TL, 142,00 TL, 141,40 TL, 139,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 139,40 TL – 149,70 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 02 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 141,70 TL, 52 günlük ortalama 136,84 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 142,33 TL ve 135,67 TL destek, 152,33 TL ve 155,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.