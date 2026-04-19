GARANTİ BANKASI (GARAN) 20 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN), 20 Nisan Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 17 Nisan Cuma 2026 kapanış verilerine göre 146,40 TL kapanış, %6,86 değişim ve 6,96 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Şevket Taner Şahin

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 17 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 137,10 TL’den başladı. Seans içinde 147,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 136,40 TL görüldü ve günü 146,40 TL’den kapattı.
GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 17 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %6,86 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,96 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 49,17 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 146,40 TL, 137,00 TL, 138,80 TL, 140,00 TL, 138,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 137,00 TL – 146,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 17 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 130,75 TL, 52 günlük ortalama 138,25 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 140,00 TL ve 134,00 TL destek, 149,00 TL ve 152,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

