Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak gibi yasaklı ürünlerin satışlarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Devrim Karadağ

Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bolat mevzuata aykırı ürünlerin çevrim içi platformlarda yer almasına izin verilmediğini belirterek, “Tüketicilerimizin, özellikle de çocuklarımızın korunması amacıyla yasaklı ürünlerin satış ve tanıtımına karşı çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz” dedi.

BOLAT: 7,5 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; denetimlerde, yasaklı ürünlerin tanıtımında kamu güvenliğini riske atabilecek içeriklerin yer aldığına dikkat çeken Bolat “Yapılan değerlendirmelerde, bulundurulması ve üretimi yasak olan ya da taşınması belirli kurallara tabi ürünlerin platformlar üzerinden kolaylıkla temin edilebildiği tespit edildi. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların platformlarında yer alan her bir içeriği denetleme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, herhangi bir içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olmaları hâlinde bu içeriği gecikmeksizin yayından kaldırmaları zorunludur. Bu kapsamda 7 e-ticaret platformu hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplam 7 milyon 586 bin lira idari para cezası uygulandı” diye konuştu.

“YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK”

Bolat, kurallara uymayanlara yönelik yaptırımların süreceğini dile getirerek, “Bildirimlere rağmen hukuka aykırı içerikleri kaldırmayan platformlar hakkında her bir aykırılık için 28 bin TL’den 286 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca bu ürünlerin satışını gerçekleştiren satıcılara ilişkin bilgileri de ilgili kamu kurumları ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

