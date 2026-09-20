GARANTİ BANKASI (GARAN) 21 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 18 Eylül Cuma 2026 tarihinde güne 132,00 TL’den başladı. Seans içinde 133,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 128,20 TL görüldü ve günü 129,90 TL’den kapattı.

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 18 Eylül Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,96 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,95 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 45,54 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 129,90 TL, 132,50 TL, 120,90 TL, 127,80 TL, 133,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 120,90 TL – 133,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 18 Eylül Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 131,97 TL, 52 günlük ortalama 129,41 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 121,67 TL ve 114,33 TL destek, 134,67 TL ve 140,33 TL direnç noktalarıdır.

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