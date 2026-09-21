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GARANTİ BANKASI (GARAN) 22 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN), 22 Eylül Salı 2026 için hazırlanan analizde, 21 Eylül Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 133,10 TL kapanış, %2,46 değişim ve 5,22 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 22 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 2,48%
AKSEN 2,36%
ALARK -0,37%
AEFES 2,18%
ASELS 1,41%
ASTOR 5,54%
BTCIM -9,97%
BIMAS 3,16%
BRSAN 0,53%
CANTE -9,76%
CIMSA 0,97%
CCOLA 0,13%
DSTKF -9,98%
ECILC -5,28%
EFOR -9,33%
EKGYO 1,00%
ENKAI 1,11%
EREGL 2,64%
FROTO 2,43%
GARAN 2,46%
GUBRF 0,00%
GLRMK 0,29%
HEKTS -2,99%
ISCTR 2,26%
KRDMD 3,13%
KTLEV -9,97%
KCHOL 3,54%
KUYAS -9,97%
MIATK -9,96%
MGROS 2,48%
OYAKC 0,79%
PASEU -9,97%
PGSUS 2,44%
PETKM -0,65%
SAHOL 2,84%
SASA -1,70%
SISE 1,87%
HALKB 1,55%
TAVHL 1,09%
TOASO 1,93%
TRMET -0,61%
TUPRS -0,60%
TRALT 1,89%
THYAO 2,80%
TTKOM 1,81%
TCELL 2,78%
TURSG 0,65%
ULKER -0,34%
VAKBN 3,81%
YKBNK 0,94%
Şevket Taner Şahin

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 130,00 TL’den başladı. Seans içinde 133,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 128,30 TL görüldü ve günü 133,10 TL’den kapattı.
GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,46 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,22 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 39,90 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 133,10 TL, 129,90 TL, 132,50 TL, 120,90 TL, 127,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 120,90 TL – 133,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 21 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 132,04 TL, 52 günlük ortalama 129,49 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 124,33 TL ve 115,67 TL destek, 137,33 TL ve 141,67 TL direnç noktalarıdır.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 22 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

GARANTİ BANKASI (GARAN) 22 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
293.5
14.954.106.168,25
% 2.8
18:10
TUPRS
414.75
14.815.801.539,75
% -0.6
18:10
AKBNK
72.45
13.809.055.410,80
% 2.48
18:10
ASELS
378
12.509.898.548,50
% 1.41
18:10
YKBNK
36.58
11.871.318.757,22
% 0.94
18:10
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