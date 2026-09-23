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GARANTİ BANKASI (GARAN) 24 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN), 24 Eylül Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 23 Eylül Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 133,80 TL kapanış, %-0,07 değişim ve 3,20 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 24 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,21%
AKSEN 3,21%
ALARK 0,37%
AEFES -0,05%
ASELS 1,87%
ASTOR 3,00%
BTCIM 0,42%
BIMAS 0,81%
BRSAN -0,22%
CANTE 0,00%
CIMSA -0,42%
CCOLA -0,95%
DSTKF -9,95%
ECILC 1,03%
EFOR -9,97%
EKGYO 2,10%
ENKAI 1,96%
EREGL 1,90%
FROTO -0,88%
GARAN -0,07%
GUBRF 1,88%
GLRMK 1,31%
HEKTS -0,87%
ISCTR 0,96%
KRDMD 3,05%
KTLEV -9,98%
KCHOL 0,00%
KUYAS -10,00%
MIATK 9,94%
MGROS -0,37%
OYAKC -0,09%
PASEU -9,97%
PGSUS -0,66%
PETKM 9,94%
SAHOL -0,05%
SASA -1,31%
SISE 0,35%
HALKB -1,12%
TAVHL 1,08%
TOASO -1,67%
TRMET 3,55%
TUPRS 3,53%
TRALT 0,20%
THYAO 0,17%
TTKOM 0,74%
TCELL 0,50%
TURSG -0,99%
ULKER 1,75%
VAKBN 1,18%
YKBNK 0,33%
Recep Demircan

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde güne 134,10 TL’den başladı. Seans içinde 135,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 132,90 TL görüldü ve günü 133,80 TL’den kapattı.
GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,07 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,20 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 23,88 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 133,80 TL, 133,90 TL, 133,10 TL, 129,90 TL, 132,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 129,90 TL – 133,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 23 Eylül Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 132,13 TL, 52 günlük ortalama 129,73 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 130,33 TL ve 127,67 TL destek, 134,33 TL ve 135,67 TL direnç noktalarıdır.

GARANTİ BANKASI (GARAN) 24 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

GARANTİ BANKASI (GARAN) 24 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
411
11.822.466.471,50
% 3.53
18:10
THYAO
298.5
10.261.241.351,00
% 0.17
18:10
ASELS
381.5
9.840.512.595,50
% 1.87
18:10
ASTOR
266
8.072.881.626,00
% 3
18:10
AKBNK
72.95
6.763.066.128,35
% -0.21
18:10
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