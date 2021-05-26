Garanti BBVA, sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli olarak yeniledi

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisine yüzde 140 oranında talep geldi. 367 gün vadeli 279 milyon dolar ve 294 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 18 ülkeden 34 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla "Libor+ yüzde 2,50" ve "Euribor+ yüzde 2,25" olarak gerçekleşirken, banka sendikasyon işlemini yüzde 100 oranında yeniledi.

Geçen yıl dünyada bir bankanın aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk yeşil sendikasyon kredisine imza atarak sektöre öncülük eden Garanti BBVA, bu yıl da sendikasyon kredisi işlemini üç sürdürülebilirlik performansı kriterine endeksli olarak gerçekleştirdi. Müşterilerinin daha sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen Garanti BBVA, aynı zamanda 2021 yılında 1,5 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlamayı ve bankanın enerji ihtiyaçlarının en az yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi taahhüt etti.