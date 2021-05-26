Son Dakika! Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nefes Kredisi'nin detayları ve tarihi duyuruldu.

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir.

Ayrıntılar geliyor...



