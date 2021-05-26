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Son Dakika! Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

26.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Nefes Kredisi'nin 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacağı duyuruldu.

Son Dakika! Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nefes Kredisi'nin detayları ve tarihi duyuruldu.

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir.

Ayrıntılar geliyor...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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