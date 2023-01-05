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Gazprom hissesi nasıl alınır? Gazprom hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

30.12.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijitalleşme ile birlikte yatırım dünyası da büyük oranda sanal ortama geçmiş durumda. Yatırımcıların büyük çoğunluğu borsayı sıkı takip ederek yatırımlarını buna göre yapmaktadır. Özellikle hisse alım satımı ve bununla ilgili detaylar çok dikkat çeken konulardandır. Yatırım isteğinize göre yerli ya da yabancı hisse senetlerini alabilirsiniz. Bunun için uygun bir aracı kuruluşun müşterisi olmanız yeterlidir. Peki, Gazprom hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Gazprom hissesi nasıl alınır? Gazprom hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Günümüzde teknolojinin ve yatırım araçlarının gelişmesiyle birlikte sadece döviz ya da yerli hisse senetlerine değil aynı zamanda yabancı hisse senetlerine de yatırım yapmaya olanaklı bir hâl almıştır. Yatırımcılar birikim ve kazançlarını borsada, yabancı hisse senetleri üzerinden de kazanç sağlayabilir. Ancak hisse senedi yatırımında risk faktörleri de göz önünde bulundurulmalı ve buna göre yatırım çeşitlendirilmelidir. Yatırım portföyünde yabancı hisse senetlerine yer vermek isteyen yatırımcılar farklı şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak yer veriyor.

Gazprom hissesi nasıl alınır?

Rus enerji şirketi olan Gazprom, piyasa değerinin artmasıyla birlikte yeni yatırımcıların da bu hisse senedine yönelmesini sağlamıştır. Yatırımcılar Gazprom hisse senedine yatırım yapmak isteyebilir. Merkezi Moskova olan Gazprom, Rusya'nın en büyük, dünyanın da en fazla doğal gaz çıkaran kuruşlarından birisidir. 2011 verilerine göre Gazprom'un 44,6 milyar dolar kâr elde ettiği görülür. Gazprom'un Avrupa ülkelerindeki pazar payı %27'dir. Bu pazar payı oranı ve kâr oranı, Gazprom hisse senedine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çeker.

Gazprom hisse senedine yatırım yapmak için yerli ya da yabancı bir aracı kurum üzerinden hisse alım satım işlemi gerçekleştirilebilir. Yerli bir aracı kurum seçilecekse bu kurumun yurt dışı piyasalarında faaliyetinin olmasına dikkat edilmesi gerekir. Gerekli araçlar sağlandığı takdirde istenilen hisseye yatırım yapılır ve doğru takip edilerek yatırım sağlanabilir. Gazprom hisse senedine yatırım yapmak için şu adımlar izlenebilir:

  • Yurt dışı piyasalarında işlem yapan bir aracı kurumun müşterisi olun.
  • Müşterisi olduğunuz aracı kurum üzerinden bir hesap açın.
  • GAZP koduyla Gazprom hisse senedinin detay sayfasından alım satım işlemleri yapabilirsiniz.

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Gazprom hissesi nereden alınır?

Yurt içinde bulunan hisseler takip etmesi, alması ve satması daha kolay hisselerdir. Yurt içi ya da yurt dışından hisseler alırken bir aracıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aracı kurumlar yerli ya da yabancı olabilir. Aracın ne olacağı tamamen yatırımcıya kalmakla birlikte bu yatırım aracının güvenilir olması önemlidir. Gazprom hissesine yatırım yapmak için yurt dışından hisse alımına izin veren bankalarla çalışılmalıdır. SPK onaylı bir banka ya da yatırım kuruluşu üzerinden yatırım gerçekleştirilebilir. Gazprom hissesi Rusya borsası üzerinde işlem görür. Gazprom hisse senedine yatırım yapmak için aracı kuruluşunuzun Moskova borsasında faaliyet alanına sahip olması gerekir.

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Hisse senedi gazprom

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