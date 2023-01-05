Tesla hissesi nasıl alınır? Tesla hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar ellerinde bulunan birikimlerinin ve varlıklarının değerlerinin artması ve kazanç elde etmek için farklı fazla pazar alanlarını yatırım olarak kullanırlar. Bu pazar alanları küreselleşen dünya ile birlikte artmakta ve çeşitlilik göstermektedir. Pazar alanlarından en çok tercih edilenlerden birisi de hisse satın-alım alanıdır. Yatırımcıların aldığı hisseler, aldıkları pay oranı kadar değer ve kâr sağlayabilir. Bu alanlarda son zamanlarda gündeme gelen şirketlerden biri de Tesla’dır.

Tesla hissesi nasıl alınır?

Tesla şirketi, son zamanlarda Elon Musk’ın dünyanın en zengin insan olması ile birlikte büyük ilgi görmüştür. Son zamanlarda ani yükselişe geçen Tesla şirketi yatırımcılar tarafından oldukça fazla rağbet görmüştür. Bu nedenle de günümüzde Tesla hisse senedine yatırım yapmak da oldukça popüler hâle gelmiş ve sıkça tercih edilen hisselerden biri olmuştur. Bu durum hem Tesla’ya olan ilgiyi artırmış hemde yatırımcıların ilgisini çekerek yatırımcıların Tesla’ya olan hisse yatırımlarını artırmıştır. Tesla hisse senedine yatırım yapmak için her hisse senedi ve borsa işlemlerinde olduğu gibi iyi bir finansal okuryazarlık ve borsa analiz becerisi gerektirir. Tesla hisse senedine yatırım yapmak için şu adımlar izlenebilir:

Yurt dışı borsasında işlem imkânı sağlayan bir aracı kuruluşta hesap açın.

Aracı kuruluşun hisse senetleri listesinde TSLA koduyla ya da TESLA adıyla hisse senedini bulun.

TSLA hisse senedi detay sayfasından alım-satım işlemi gerçekleştirin.

Tesla hissesi nereden alınır?

Tesla şirketi ABD merkezli bir firma olduğu için ABD borsasına kayıtlıdır. ABD’de NASDAQ borsasına kayıtlı Tesla şirketine online olarak hisse alım-satım işlemi gerçekleştirilebilir. NADSAQ borsasında da Tesla gibi pek çok şirket hissesi bulunur. NASDAQ yani ABD borsası üzerine kayıtlı olan bir hisse senedinde işlem yapabilmek için müşterisi olduğunuz kuruluşun yurt dışı piyasalarda faaliyet gösterebilmesi ve işlem yapabilmesi gerekir. Yurt dışı ile NASDAQ, NYSE, LSE, ICE, SHEK gibi Avrupa, Amerika ve Asya'da faaliyet gösteren borsalarda hisse senedi alabilmenize imkân sağlayan bir kuruluşta hesabınız olması gerekir.

NASDAQ borsası üzerinden Tesla hisse senedine yatırım yapmak için yine yurt dışı piyasalarda işlem yapmaya olanak sağlayan, geçerli ve güvenilir bir bankanın ya da finansal kuruluşun müşterisi olmanız gerekir. Tesla’nın hisse alım-satım işlemleri için yurt dışında bulunan yatırımcılar NASDAQ borsası üzerinden işlem gerçekleştirir. Türkiye'de bulunan yatırımcılar ise Türk bankacılığı ya da farklı yatırım araçları üzerinden hisse alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilir.