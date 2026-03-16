FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da en fazla geri alım yapan şirketler

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, 9–13 Mart haftasında pay geri alım programları kapsamında piyasadan hisse alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta 13 şirketin geri alım yaptığı görülürken, en yüksek tutarlı alımlar Escar Filo, Boğaziçi Beton ve Konya Kağıt'ta gerçekleşti.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler, 9–13 Mart 2026 haftasında yürüttükleri pay geri alım programları kapsamında piyasadan hisse alımı gerçekleştirdi. Şirketler tarafından yapılan bu geri alımların, hisse fiyatlarında istikrarı desteklemek ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu haftada geri alım tutarları incelendiğinde Escar Filo, Boğaziçi Beton ve Konya Kağıt en yüksek alım yapan şirketler arasında yer aldı.

EN YÜKSEK GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Geçtiğimiz hafta pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve toplam alım tutarları şöyle oldu:

Escar Filo — 16,89 milyon TL
Boğaziçi Beton — 9,70 milyon TL
Konya Kağıt — 9,21 milyon TL
Logo Yazılım — 8 milyon TL
Orge Enerji — 5,98 milyon TL
Enerya Enerji — 5,73 milyon TL
Kalyon Güneş Teknolojileri — 3,08 milyon TL
Ahlatçı Doğalgaz — 2,95 milyon TL
Ofis Yem Gıda — 1,59 milyon TL
Jantsa Jant Sanayi — 829 bin TL
Akfen GYO — 814 bin TL
Dagi Giyim — 559 bin TL
Koç Metalurji — 556 bin TL

ŞİRKETLER NEDEN HİSSE GERİ ALIMI YAPAR?

Hisse geri alımı, şirketlerin piyasa değerini desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla başvurduğu önemli finansal araçlardan biri olarak biliniyor. Şirketler bu yöntemle genellikle fiyat oynaklığını azaltmayı, hissedarlara dolaylı nakit dönüşü sağlamayı ve kasadaki fazla likiditeyi değerlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca geri alımlar, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse başına kâr (EPS) oranının yükselmesine katkı sağlayabiliyor. Bu durum da orta ve uzun vadede hisse fiyatı üzerinde destekleyici bir etki yaratabiliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde genç çiftlere 10 milyar TL destek! Geri ödemeler ertelenebiliyor81 ilde genç çiftlere 10 milyar TL destek! Geri ödemeler ertelenebiliyor
New York Fed imalat endeksi martta düştüNew York Fed imalat endeksi martta düştü

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
257.75
6.043.547.246,25
% 1.88
16:20
LXGYO
18.86
5.470.971.239,18
% 7.04
16:20
THYAO
289.75
5.286.325.912,00
% -0.86
16:20
SASA
2.49
4.929.761.775,72
% 1.22
16:20
KTLEV
60.45
4.185.656.407,10
% 9.51
16:20
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa hisse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.