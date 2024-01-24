Genci yaşlısı herkes borsaya koşmuştu! Halka arzlar için açıklama geldi: Yeni dönemin şifresini anlattı

Borsa İstanbul'da 2023 yılında ilk kez işlem görmeye başlayan 55 şirketin halka arz toplam büyüklüğü 73,3 milyar TL'ye ulaştı. 2023 yılında halka arz edilen şirket sayısı ve büyüklüğü rekor seviyede gerçekleşti. Halka arz edilen şirketlerin toplam nominal satış tutarı 3 milyar 914,2 milyon TL olurken toplam halka arz büyüklüğü 73 milyar 317,6 milyon TL seviyesine çıktı.

En son 2021 yılında 52 şirket halka arz edilerek rekor kırılmıştı. Bu dönemde BIST 100 Endeksi de yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 artış kaydetti. Pay senedi yatırımcı sayısı yüzde 135 artarak 3,65 milyondan 8,35 milyon kişiye ulaştı.

Ancak yeni yılın gelmesi ile halka arz furyası yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan borsanın bir oyun değil yatırım alanı olduğuna işaret ederek, halka arzlar için çok kritik açıklamalarda bulundu.

“GERİLEME NORMAL”

Arıkan, geçen yıl yatırımcı sayısı ve endeks değerinde rekorlara şahit olunduğuna işaret ederek, 2024 Ocak ayı itibarıyla yatırımcı sayısının 7,5 milyon seviyelerinde olduğunu belirtti: 2023 boyunca halka arzların da etkisiyle yatırımcı sayısındaki artışın ardından kaydedilen gerilemenin bu hızlı artış sonrası normal olduğunu söyledi.

“YATIRIMCI İLGİSİ ZAMANLA TABANA YAYILACAK”

Türkiye genelinde yeni şirketlerin de halka arz edilmesiyle yatırımcı ilgisinin zamanla tabana yayılarak devam edeceğine inandıklarını vurgulayan Arıkan, yeni yatırımcıların demografik yapılarına bakıldığında kadın yatırımcı oranının erkeklere yaklaştığına dikkati çekti.

“GENÇ YATIRIMCININ BÜYÜK YATIRIM YAPMASI BEKLENEMEZ”

Arıkan, yeni yatırımcıların 21-40 yaş aralığında yoğunlaştığının göze çarptığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Yatırımcıların büyük kısmının portföy büyüklüğünün küçük olduğu dile getiriliyor, ancak bu normal bir durum. Nitekim genç ya da yeni yatırımcı olan kitlelerin yüksek tutarlarla yatırım yapması zaten beklenmez ve pek de uygun olmaz. Finansal okuryazarlığı gelişmiş ve yatırım kültürü edinmiş yatırımcıların büyük tutarlarla yatırım yapması daha sağlıklıdır. Yatırımcıların öncelikle kendilerine yatırım yaparak finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarını, verileri doğru okuyarak yatırımlarını ona göre planlamalarını öneriyoruz."

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





