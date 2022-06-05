Gram ve ons altın ne kadar? 5 Haziran gram, ons, yarım altın ne kadar oldu?

Son haftalarda dolarla birlikte gram, yarım, çeyrek, ons altında da yükseliş meydana geldi. Dolar 16,41 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise bin 850 dolar seviyelerinde... Peki gram ve ons altın ne kadar? 5 Haziran gram, yarım altın ne kadar oldu? Gram altın 950 TL'yi yeniden aştı. İşte detaylar...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının dolar bazında son fiyatı 1.851,19 dolar. TL bazında ise 30 bin 341,71 TL.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 976,66 TL'den alınıyor ve 977,20 TL'den satılıyor.

YARIM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alışı 3.115,55 TL oldu. Çeyrek altın ise 1.562,66 TL'den alınıyor.

CUMHURİYET ALTINI, GREMSE ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.529,00 TL. Gremse altın ise 15.877,00 TL.

