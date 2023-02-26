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Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL? 26 Şubat gram, yarım, çeyrek altında son durum nedir?

26.02.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, yarım ve çeyrek altın altın başta olmak üzere altın fiyatları sorgulanıyor. Geçtiğimiz cuma günü genel olarak altın fiyatlarında düşüş meydana geldi. Gram altın yüzde 98'lik düşüş ile bin 98 TL'ye kadar geriledi. Peki gram, yarım, çeyrek altın kaç TL? 26 Şubat gram, yarım, çeyrek altında son durum nedir? İşte detaylar...

Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL? 26 Şubat gram, yarım, çeyrek altında son durum nedir?

Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonucunda faizlerin 50 baz puan düşürülerek 8.5 seviyesine çekilmesine kararı verildi. Sırada, 21 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen FED faiz toplantısı var. Peki gram, yarım, çeyrek altın kaç TL? 26 Şubat gram, yarım, çeyrek altında son durum nedir? İşte detaylar...

Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL? 26 Şubat gram, yarım, çeyrek altında son durum nedir?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.098,88/ 1.099,08

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.758,20 /1.797,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.505,42/ 3.594,00

Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL? 26 Şubat gram, yarım, çeyrek altında son durum nedir?

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 34.175,03 /34.189,24

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.163,00 /18.431,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.032,82 /7.166,03

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.495,00 /7.556,00

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