Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonucunda faizlerin 50 baz puan düşürülerek 8.5 seviyesine çekilmesine kararı verildi. Sırada, 21 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen FED faiz toplantısı var. Peki gram, yarım, çeyrek altın kaç TL? 26 Şubat gram, yarım, çeyrek altında son durum nedir? İşte detaylar...
Gram altın alış/satış: 1.098,88/ 1.099,08
Çeyrek altın alış/satış: 1.758,20 /1.797,00
Yarım altın alış/satış: 3.505,42/ 3.594,00
Ons altın alış/satış: 34.175,03 /34.189,24
Gremse altın alış/satış: 18.163,00 /18.431,00
Ziynet altın alış/satış: 7.032,82 /7.166,03
Ata altın alış/satış: 7.495,00 /7.556,00