FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Gri liste kararı sonrası ivme yukarı yönlü! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Gri liste kararı sonrası ivme yukarı yönlü! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.06.2024 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 10.739,78 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,87 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile sigorta oldu.

Gri liste kararı sonrası ivme yukarı yönlü! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,57 puan artışla 10.739,78 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 54,7 milyar lira oldu.
Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Karar sonrası dolar gerilerken Borsa İstanbul'da da ivme yukarı yönlü hareket etti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla birlikte yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FETÖ firarisi Akın İpek’in Bebek’teki yalısı rekor fiyata satıldı!FETÖ firarisi Akın İpek’in Bebek’teki yalısı rekor fiyata satıldı!
Balıkesir’de askıda dondurma uygulaması başlatıldıBalıkesir’de askıda dondurma uygulaması başlatıldı
Bakan Bolat'tan dikkat çeken gri liste yorumu!Bakan Bolat'tan dikkat çeken gri liste yorumu!
Anahtar Kelimeler:
Endeks borsa
En Çok Okunan Haberler
Yüksek kar vaadiyle milyonlar topladı: Polis bankada arama yapıyor

Yüksek kar vaadiyle milyonlar topladı: Polis bankada arama yapıyor

MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! İstifa kararı...

MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! İstifa kararı...

EPDK duyurdu! Elektriğe zam... İşte yeni tarife ve tarihi

EPDK duyurdu! Elektriğe zam... İşte yeni tarife ve tarihi

Beklenen karar geldi: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken "Başardık"mesajı

Beklenen karar geldi: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken "Başardık"mesajı

Balıkesir’de askıda dondurma uygulaması başlatıldı

Balıkesir’de askıda dondurma uygulaması başlatıldı

Bakan Göktaş duyurdu: O yolculara uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulanacak

Bakan Göktaş duyurdu: O yolculara uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulanacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.