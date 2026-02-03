FİNANS

GUBRE FABRIK (GUBRF) 04 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF), 04 Şubat Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 03 Şubat Salı 2026 kapanış verilerine göre 506,00 TL kapanış, %4,49 değişim ve 1,83 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

GUBRE FABRIK (GUBRF) 04 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
Recep Demircan

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 03 Şubat Salı 2026 tarihinde güne 493,50 TL’den başladı. Seans içinde 510,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 487,00 TL görüldü ve günü 506,00 TL’den kapattı.
GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 03 Şubat Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,49 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,83 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,65 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 506,00 TL, 484,25 TL, 480,50 TL, 511,00 TL, 512,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 480,50 TL – 512,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 03 Şubat Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 423,73 TL, 52 günlük ortalama 369,16 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 486,67 TL ve 467,33 TL destek, 518,67 TL ve 531,33 TL direnç noktalarıdır.

GUBRE FABRIK (GUBRF) 04 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

GUBRE FABRIK (GUBRF) 04 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 GUBRF GUBRF analizi GUBRF teknik analiz GUBRF günlük teknik analiz GUBRF günlük işlem hacmi GUBRF gün sonu kapanış
