GUBRE FABRIK (GUBRF) 15 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 12 Haziran Cuma 2026 tarihinde güne 505,00 TL’den başladı. Seans içinde 505,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 471,00 TL görüldü ve günü 478,75 TL’den kapattı.

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 12 Haziran Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,13 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,12 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,34 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 478,75 TL, 468,75 TL, 470,25 TL, 479,25 TL, 500,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 468,75 TL – 500,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 12 Haziran Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 537,95 TL, 52 günlük ortalama 526,44 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 464,00 TL ve 450,00 TL destek, 496,00 TL ve 514,00 TL direnç noktalarıdır.

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