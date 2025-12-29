GUBRE FABRIK (GUBRF) 30 Aralık Salı 2025 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde güne 362,25 TL’den başladı. Seans içinde 364,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 350,00 TL görüldü ve günü 352,00 TL’den kapattı.

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,96 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,75 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,11 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 352,00 TL, 362,75 TL, 351,00 TL, 349,25 TL, 339,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 339,00 TL – 362,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 29 Aralık Pazartesi 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 331,04 TL, 52 günlük ortalama 319,18 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 340,00 TL ve 328,00 TL destek, 363,00 TL ve 374,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.