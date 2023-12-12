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  4. Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası 4 büyüklerde kayıp! Borsa İstanbul'da hisseler düşüşte

Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası 4 büyüklerde kayıp! Borsa İstanbul'da hisseler düşüşte

12.12.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Borsada işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri dün akşam hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası 4 büyüklerde kayıp! Borsa İstanbul'da hisseler düşüşte

Süper Lig’de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmasının olumsuz etkisi borsa da hissedildi.

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Borsada işlem gören 4 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri güne düşüşle başladı. Fenerbahçe hisseleri kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puandan başladı. Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puandan açılırken, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puandan ve Trabzonspor hisseleri de yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 puandan başladı.

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ÇEVİK KUVVET EKİPLERİNİN DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı.

Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

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