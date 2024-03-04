FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Halka arz başladı, yatırımcı borsaya koştu! Bir kez daha 8 milyonun üzerinde

Halka arz başladı, yatırımcı borsaya koştu! Bir kez daha 8 milyonun üzerinde

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.03.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada Aralık ve Ocak aylarında hızlanan yatırımcı kaybı, halka arzların yeniden hızlanmasıyla Şubat'ta yerini artışa bıraktı. Yatırımcı sayısı bir kez daha 8 milyonun üzerine çıktı.

Halka arz başladı, yatırımcı borsaya koştu! Bir kez daha 8 milyonun üzerinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Şubat ayında borsada yatırımcı sayısı 8 milyon 163 bin 342'ye yükseldi. Borsada yatırımcı sayısı Ekim ayında 8,6 milyon ile rekor seviyeye yükselmiş, sonrasında gerileme ivmesine girmişti. Halka arzların olmadığı dönemde ise yatırımcı göçü hızlanmıştı. Ocak ayında yatırımcı sayısı 7,3 milyona kadar gerilemişti.

Portföy dilimleri bazında bakıldığında en yüksek yatırımcı grubunu gösteren 10 milyon TL üzerinde portföyü bulunan yatırımcı sayısında da artış dikkat çekti.

Ocak ayında 17 bin 758 olan 10 milyon TL ve üzeri portföyü bulunan yatırımcı sayısı Şubat ayında 19 bin 969 seviyesine yükseldi.

Portföyü 10 bin ve 250 bin TL arasında olan yatırımcıların sayısı da Şubat'ta yeniden 3 milyonun üzerine çıktı.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladıMehmet Şimşek canlı yayında açıkladı
'Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a düştü!''Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a düştü!'
Anahtar Kelimeler:
halka arz
En Çok Okunan Haberler
BBDK, kredi kısıtlamasını kaldırdı! Ödeme planı netleşti...

BBDK, kredi kısıtlamasını kaldırdı! Ödeme planı netleşti...

Zara'nın göğüs dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü! "Hiç yakıştıramadım"

Zara'nın göğüs dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü! "Hiç yakıştıramadım"

Canlı yayında İstiklal Marşı okuyuşu gündem oldu

Canlı yayında İstiklal Marşı okuyuşu gündem oldu

Herkes bu düğünü konuşuyor... Her şey altın!

Herkes bu düğünü konuşuyor... Her şey altın!

'Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a düştü!'

'Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a düştü!'

Otomatik fatura talimatı verenler dikkat!

Otomatik fatura talimatı verenler dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.