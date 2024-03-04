Halka arz başladı, yatırımcı borsaya koştu! Bir kez daha 8 milyonun üzerinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Şubat ayında borsada yatırımcı sayısı 8 milyon 163 bin 342'ye yükseldi. Borsada yatırımcı sayısı Ekim ayında 8,6 milyon ile rekor seviyeye yükselmiş, sonrasında gerileme ivmesine girmişti. Halka arzların olmadığı dönemde ise yatırımcı göçü hızlanmıştı. Ocak ayında yatırımcı sayısı 7,3 milyona kadar gerilemişti.

Portföy dilimleri bazında bakıldığında en yüksek yatırımcı grubunu gösteren 10 milyon TL üzerinde portföyü bulunan yatırımcı sayısında da artış dikkat çekti.

Ocak ayında 17 bin 758 olan 10 milyon TL ve üzeri portföyü bulunan yatırımcı sayısı Şubat ayında 19 bin 969 seviyesine yükseldi.

Portföyü 10 bin ve 250 bin TL arasında olan yatırımcıların sayısı da Şubat'ta yeniden 3 milyonun üzerine çıktı.





