Hisse senedi yatırımcı sayısı kaç oldu? Grafiklerle Yatırımcı İstatistikleri

Borsa İstanbul, ekim ayında da zayıf performans kaydetti ve üst üste 4 ay negatif kapanış yapmış oldu. Enflasyonda düşüşün beklendiği kadar olmaması ve faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi altında gördüğümüz yüksek performans ve ABD seçimleri etkisiyle ABD hisse senetleri ve kripto varlıkların oldukça canlı olması Borsa İstanbul’da baskı oluşturdu. Bir diğer etken de halk arzların durması oldu. Son 1 ayı aşkın süredir yeni halka arz görmüyoruz. Bu duruma 7 Ekim’de 3 SPK kurul üyesinin görev süresinin dolması ve yerlerine atama yapılmadığı için kurulun toplanamaması, dolayısıyla SPK Bülteni yayınlanmaması etkili oldu.

Ancak geçtiğimiz günlerde atamalar yapıldı ve artık halka arzların önünde engel kalmadı.Halka arzlara eskisi kadar rağbet olmasa da, halka arzların en azından yatırımcı sayısındaki düşüşü engellenmesi beklenebilir.

HİSSE SENEDİNDE PORTFÖY BÜYÜKLÜKLERİ

Yatırımcıların portföy büyüklüklerine baktığımızda durum çok çarpıcı. 6 milyon 989 bin 894 hisse senedi yatırımcı sayısının yalnızca 219 bin 930’unun yatırımcı portföyü 1.000.001₺’nin üzerinde. Geçen ay bu sayı, 227 bin 227 kişi idi. Portföyü, 100.000₺’nin altında olan kişi sayısı ise 5 milyon 650 bin 661. Burada da geçen aya göre azalma var. Buradaki azalışta diğer finansal enstrümanları olan ilginin rol oynadığını düşünüyoruz.

YATIRIM FONU YATIRIMCI SAYISI

Ekim 2024 itibari ile 5 milyon 363 bin 96 olan yatırım fonu yatırımcı sayısı, 11 Kasım 2024 itibari ile 5 milyon 414 bin 956. Yatırım fonu yatırımcı sayısı artışı devam ediyor. Böylece yaklaşık 1.5 senedir her ay hem yatırım fonu yatırımcı sayısının hem de yatırım fonu piyasa değerinin arttığını görüyoruz. Para piyasası fonları özellikle 2024 yılında bu tarafı her ay desteklerken, kıymetli maden fonlarının, değişken fonların ve TEFAS’a açık yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonların özellikle son aylarda katkısı olmuş durumda.

YATIRIM FONLARINDA PORTFÖY BÜYÜKLÜKLERİ

Portföy büyüklüğü kırılımına baktığımızda yatırım fonlarında hisse senedi tarafına göre pozitif seyir sürüyor. 5 milyon 414 bin 956 yatırım fonu yatırımcısının 352 bin 499'unun portföyü, 1.000.001₺ üzerinde. Ayrıca bu bölümdeki yatırımcıların cari dönem portföy değerleri de artmaya devam ediyor.

Bu durumu belirsizlik atmosferi de destekliyor. Şöyle ki; yatırımcılar parasının bir kısmını para piyasası fonlarında tutarken, portföyünün bir kısmı ile kıymetli maden fonları ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlarda olmayı tercih edebiliyor. Bu nedenle de yatırım fonlarına adım atan yatırımcının zaman zaman tercihleri değişse de bu fonlar arasında değişim olarak göze çarpıyor.

Bitirirken hisse senedi ve yatırım fonu piyasa değeri arasındaki farka bakalım. Yatırım fonu piyasa değeri şu an 4,21 trilyon₺ iken, pay senedi tarafında halka açık payların değeri 5,36 trilyon₺.

Kaynak: Fintables