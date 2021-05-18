Hisseler şampiyonluk dinlemedi, yüzde 10 düştü!

Beşiktaş hisseleri cumartesi günü gelen şampiyonluğun ardından pazartesi günü ilk işlemlerde sert değer kaybetti.

Ardından gelen alımlarla günü kısmi kayıpla tamamlayan hisseler bugün de değer kaybıyla işlem görüyor. Beşiktaş hisselerinde iki günlük kayıp yüzde 10'u bulurken spor hisseleri arasında tek değer kazanan Fenerbahçe oldu.

Siyah beyazlı kulübün bu yılki hisse değerlemesinin ise 100'ün üzerinde olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI 9.70 SEVİYESİNDE AÇILDI

2020-2021 sezonunun başladığı 11 Eylül 2020 tarihinde Beşiktaş'ın hisseleri 3.59 lira seviyesinde yer alıyordu. Sezona kötü başlayan Beşiktaş, 13 Nisan tarihinde en yüksek kapanışını 13,51 lira ile yaptı.

Ardından şampiyonluk yarışına katılan ve uzun süre dalgalı seyreden Beşiktaş hisseleri, yeni haftaya ise 9.70 lira seviyesinde başladı. Haftanın ikinci gününde ise düşerek, 8.23 liradan işlem görmeye devam etti.

FENERBAHÇE HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Sezon başına 39.90 lira seviyelerinde başlayan FENER hisseleri, nisan ayının sonrasında düşüşe geçerek şampiyonluk haftasına 23.52 liradan başladı.

Şampiyonun belli olmasının ardından Fenerbahçe hisseleri, yeni haftaya ise 22.80 seviyesinde başladı. Haftanın ikinci gününde yükselerek, 28.32 liradan işlem görmeye başladı.



