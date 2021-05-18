Kuzey Amerika'nın 'süper meyvesi' aronya meyvesi Karadeniz'de

Kentte halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ve ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 3 yıl süren deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyve için Tarım ve Orman Bakanlığı da destek kararı aldı.

Aronya fidan bedelinin yüzde 15'i ile bahçe tesisi kurmayı teşvik amacıyla yüzde 95'lere varan faiz indirimli kredi destekleri kullandırılacak. Aronya, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi desteklerle birlikte bölgede yaygınlaşması bekleniyor.

'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Akçabat ilçesinde aronya üretimi yapan Fikret Tayfur Kandaz, Bayburt’ta 20 dönümlük arazide fidan dikerek meyvenin üretimini arttırmayı planlıyor. Sağlık açısından aronya meyvesinin çok önemli olduğunu kaydeden Kandaz, “Fidanı aldığımız zaman bölge genelinde birçok ile fidanını gönderdim. Trabzon’da da birçok ilçeye bu fidanı diktim. Nerede daha güzel yetişi test etmek istedim. İlk sene çok ürün alamadım. Ama sonra meyve hasat ettim. Meyvenin kilosunu 50 liradan satışa sundum. Toptan satışlarımda 30 liradan meyveyi sattım. Hasat sonrası birkaç gün içinde elimde hiç ürün kalmadı. Meyve sağlık açısından çok faydalı olduğu için oldukça rağbet gördü. Sadece meyveye değil fidana da çok talep oldu. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Koronavirüse yakalanan birçok hasta bu meyveden talep etti” diye konuştu.