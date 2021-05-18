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Kuzey Amerika'nın 'süper meyvesi' aronya meyvesi Karadeniz'de

18.05.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ve ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 3 yıl süren deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyvenin bakanlık destekleri ile üretimi yaygınlaştırılacak.

Kuzey Amerika'nın 'süper meyvesi' aronya meyvesi Karadeniz'de

Kentte halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ve ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 3 yıl süren deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyve için Tarım ve Orman Bakanlığı da destek kararı aldı.

Aronya fidan bedelinin yüzde 15'i ile bahçe tesisi kurmayı teşvik amacıyla yüzde 95'lere varan faiz indirimli kredi destekleri kullandırılacak. Aronya, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi desteklerle birlikte bölgede yaygınlaşması bekleniyor.

'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Akçabat ilçesinde aronya üretimi yapan Fikret Tayfur Kandaz, Bayburt’ta 20 dönümlük arazide fidan dikerek meyvenin üretimini arttırmayı planlıyor. Sağlık açısından aronya meyvesinin çok önemli olduğunu kaydeden Kandaz, “Fidanı aldığımız zaman bölge genelinde birçok ile fidanını gönderdim. Trabzon’da da birçok ilçeye bu fidanı diktim. Nerede daha güzel yetişi test etmek istedim. İlk sene çok ürün alamadım. Ama sonra meyve hasat ettim. Meyvenin kilosunu 50 liradan satışa sundum. Toptan satışlarımda 30 liradan meyveyi sattım. Hasat sonrası birkaç gün içinde elimde hiç ürün kalmadı. Meyve sağlık açısından çok faydalı olduğu için oldukça rağbet gördü. Sadece meyveye değil fidana da çok talep oldu. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Koronavirüse yakalanan birçok hasta bu meyveden talep etti” diye konuştu.

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'ÜRETİMİ YAYGINLAŞTIRACAĞIM’

Aronya meyvesine ve fidanına talebin fazla olduğunu söyleyen Kandaz, “Trabzon’da yeterli araziyi bulamadık. Bu meyvenin üretimini yaygınlaştırmak ve gelen taleplere karşılık verebilmek adına Bayburt’ta 20 dönümlük bir araziye fidan dikimi gerçekleştirip önümüzdeki kışı fidanların atlatıp atlatamayacağını test edeceğiz. Bunun ardından yatırımı yapıp üretimini gerçekleştireceğiz. Ben desteksiz başladım aronya üretimine şimdi bakanlığın ciddi destekleri var. O destekle birlikte de aronya meyvesi üretiminde hem iç pazardan hem de dış pazardan gelen talebi karşılayabileceğiz” dedi.

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ARONYA MEYVESİ

Ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900’lü yılların başlarında Rusya’ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır. Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak adlandırılmaktadır. Odunsu çok yıllık çalı formunda bir bitkidir. Çiçeklenme genellikle mayıs ayında başlar, bu nedenle ilkbahar geç donlarından zarar görmez. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Amerika
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