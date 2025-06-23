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İran ABD üslerini vurdu! ABD borsası yükselişe geçti, petrol sert düştü

ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırı sonrası, petrol fiyatları gerilimle beraber Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. İran Meclisi de Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiğini bildirmişti. İran'ın ABD üslerini vurmasıyla, ABD borsası yükselişe geçti, petrol fiyatlarında ise son 5 yılın en düşük performansı gözlemlendi.

İran ABD üslerini vurdu! ABD borsası yükselişe geçti, petrol sert düştü
Begüm Özkaynak

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesiyle daha da artmıştı.

İran'ın buna tepki olarak, dünya petrol sevkiyatının önemli orandaki bölümünün gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali, petrol piyasalarını hareketlendirmişti.

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İran'ın, Katar ve Irak’taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildikten sonra ABD borsaları yükselişe geçti.

BRENT PETROL 70 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 23.00 itibarıyla yüzde 7,9 azalarak 70,94 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8 azalarak 67,97 dolara düştü.

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ABD BORSALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gerektiğini açıklaması da piyasalardaki endişeleri artırmıştı. Dünya petrolünün önemli bir kısmının sevkiyatının geçtiği boğazın kapanma ihtimali, küresel arz endişesini tetikledi.

Ancak İran’ın ABD üslerini hedef almasının ardından şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. ABD borsaları yükselişe geçerken, petrol fiyatlarında sert bir düşüş kaydedildi.

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NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE TAMAMLANDI

New York borsası, yükselen petrol fiyatlarının gerilemesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,89 artarak 42.581,78 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,96 artışla 6.025,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 19.630,98 puana çıktı.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin sürmesine rağmen, petrol fiyatlarındaki gevşemeyle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

(AA)

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
253
7.026.340.890,20
% -1.46
18:10
TUPRS
148.4
6.345.604.848,60
% 2.63
18:10
ASELS
147.1
4.940.033.039,50
% 0.55
18:10
YKBNK
26.96
4.050.246.863,64
% 0.45
18:10
AKBNK
57.9
3.747.573.505,35
% 1.22
18:10
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petrol fiyatları Brent petrol borsa dolar abd
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