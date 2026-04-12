İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 13 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

İŞ BANKASI (C) (ISCTR), 13 Nisan Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 10 Nisan Cuma 2026 kapanış verilerine göre 14,71 TL kapanış, %2,37 değişim ve 9,91 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBNK 4,12%
ALARK 3,24%
AEFES 8,43%
ARCLK 3,44%
ASELS 5,77%
ASTOR 0,15%
BTCIM 0,00%
BIMAS 1,62%
BRSAN 2,35%
CANTE 1,83%
CIMSA 2,60%
CCOLA 3,59%
DSTKF 4,85%
DOAS 0,59%
EKGYO 4,66%
ENKAI 7,86%
EREGL 3,99%
FROTO 3,03%
GARAN 2,71%
GUBRF -1,17%
HEKTS 3,74%
ISCTR 2,37%
KRDMD -1,58%
KCHOL 2,20%
KONTR 10,00%
KUYAS 0,41%
MAVI 1,73%
MIATK 0,42%
MGROS 2,42%
OYAKC 1,83%
PASEU 3,42%
PGSUS 1,67%
PETKM -0,19%
SAHOL 4,56%
SASA 6,94%
SISE 2,20%
HALKB 3,41%
TSKB 2,42%
TAVHL 1,32%
TOASO 2,61%
TRMET 4,17%
TUPRS -0,20%
TRALT 2,06%
THYAO 1,17%
TTKOM 2,75%
TCELL 2,53%
TURSG 0,15%
ULKER 1,87%
VAKBN 3,62%
YKBNK 2,71%
Rümeysa Ezgi Sivritepe

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 14,50 TL’den başladı. Seans içinde 14,76 TL seviyesine yükseldi, en düşük 14,40 TL görüldü ve günü 14,71 TL’den kapattı.
İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi için 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,37 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,91 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 680,24 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 14,71 TL, 14,37 TL, 14,09 TL, 13,10 TL, 13,32 TL oldu. Bu dönemde fiyat 13,10 TL – 14,71 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesinin 10 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 13,29 TL, 52 günlük ortalama 14,76 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 13,33 TL ve 12,67 TL destek, 14,33 TL ve 14,67 TL direnç noktalarıdır.

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 13 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 13 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu açıkladı! 8 yılda 140 milyonu aştıBakan Uraloğlu açıkladı! 8 yılda 140 milyonu aştı
Yasağa günler kala sezonun son balıkları vatandaşla buluşuyorYasağa günler kala sezonun son balıkları vatandaşla buluşuyor

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 ISCTR ISCTR analizi ISCTR teknik analiz ISCTR günlük teknik analiz ISCTR günlük işlem hacmi ISCTR gün sonu kapanış
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

