İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik açıklama! Dikkat edin dedi ve uyardı: Yükseliş devam edecek

Bilindiği üzere FED, faizlerin 75 baz puan artırılması kararını aldı ve böylece faizler yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltildi. Bu gelişme ile gözler altın, kripto para ve borsaya çevrildi. Yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyaran Uzman Memiş, önemli açıklamalarda bulundu.

"REKOR TAZELEDİ, YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR"

Borsa endeksindeki yükselişe ilişkin açıklama yapan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube hesabı üzerinden yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Borsa İstanbul yeni bir rekor tazeledi ve yükselişine devam ediyor. Ancak dikkat edin. Dikkat edin uyarımı üç haftadır yapıyorum. Özellikle endeks tarafına değil şirketlerin değer tarafına odaklanmak gerekiyor ve şirketi de mutlaka iyi tanımanız, açıklamalarını yakından takip etmeniz gerekiyor."

YÜZDE 140 GETİRİ SAĞLADI

BIST 100, yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 140 getiri sağladı. Endekste yukarı yönlü beklentiler devam ediyor. BIST 100 endeksi ekim ayında yüzde 25,1 değer kazanarak Aralık 2003 tarihinden bu yana en güçlü performansını sergiledi. BIST 100, kasım ayı başlangıcı ile yüzde 12'lik artış daha gösterdi.

