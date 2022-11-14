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İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik açıklama! Dikkat edin dedi ve uyardı: Yükseliş devam edecek

14.11.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalara dair önemli açıklamalarına devam ediyor. Piyasalarda dalgalı seyir sürerken Uzman Memiş, yatırımcıları 'Dikkat edin' diyerek uyardı. Yükselişin devam ettiğini belirten Uzman Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar...

İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik açıklama! Dikkat edin dedi ve uyardı: Yükseliş devam edecek

Bilindiği üzere FED, faizlerin 75 baz puan artırılması kararını aldı ve böylece faizler yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltildi. Bu gelişme ile gözler altın, kripto para ve borsaya çevrildi. Yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyaran Uzman Memiş, önemli açıklamalarda bulundu.

"REKOR TAZELEDİ, YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR"

Borsa endeksindeki yükselişe ilişkin açıklama yapan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube hesabı üzerinden yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Borsa İstanbul yeni bir rekor tazeledi ve yükselişine devam ediyor. Ancak dikkat edin. Dikkat edin uyarımı üç haftadır yapıyorum. Özellikle endeks tarafına değil şirketlerin değer tarafına odaklanmak gerekiyor ve şirketi de mutlaka iyi tanımanız, açıklamalarını yakından takip etmeniz gerekiyor."

İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik açıklama! Dikkat edin dedi ve uyardı: Yükseliş devam edecek

YÜZDE 140 GETİRİ SAĞLADI

BIST 100, yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 140 getiri sağladı. Endekste yukarı yönlü beklentiler devam ediyor. BIST 100 endeksi ekim ayında yüzde 25,1 değer kazanarak Aralık 2003 tarihinden bu yana en güçlü performansını sergiledi. BIST 100, kasım ayı başlangıcı ile yüzde 12'lik artış daha gösterdi.

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Borsa İstanbul İslam Memiş borsa

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