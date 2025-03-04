En çok yükselen hisseler belli oldu!

Hisse senedi yatırımcıları, 1 yılı aşkın zamandır iyi zamanlar geçirmiyor. Ancak son 3 yıla bakıldığında yurt içi hisse senetleri, yurt dışı bazı hisse senetleri dışında tüm enstrümanlara üstünlük kurmuş durumda. Bu durumda 2022’deki Borsa İstanbul performansı, önemli rol oynadı. Örneğin Bist 30 endeksinde en çok yükselen hisselerin son 3 yıllık getirileri %1470 - %1029 arasında değişiyor. (Migros-Garanti Bankas-İş Bankası-Pegasus-Türk Hav). Bist 30 endeksi bu zaman zarfında %390 getiriye sahip iken Bitcoin %485, Gram Altın %258, Gram Gümüş %211, Dolar ise Türk lirasına karşı %166 prim yapmış. (26 Şubat 2022 – 26 Şubat 2025 aralığı)

Tabii ki bu durum her zaman böyle olmayacak, ancak uzun vadeli yatırımda hisse senedi yatırımcılarının avantajlı olabildiğini söylemekte fayda var. Zaman, hisse senedi yatırımcısının lehine işliyor. 1 yılda işlemediyse, 3 yılda, 3 yılda işlemediyse 5 yıl ve sonrasında.. Burada hisse seçimi hayati. Bu tarz yatırımcıların odak noktası yalnızca temettü hisseleri ve vadeleri oldukça uzun.

Örneğin ABD Piyasaları’nda Temettü Aristokratları (Dividend Aristocrats) hisseleri var ve bu şirketler en az 25 yıl boyunca yatırımcılara verdiği temettü miktarını artıran şirketler. Borsa İstanbul’da ise bilhassa son 3 yılda temettü verimi yüksek hisselerde oldukça fazla değişiklik var. Bu nedenle uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları, kendisine şu soruyu sormaya başladı: “Güçlü olarak nitelendirilen temettü hisselerini almaya başlamak ve yıllarca biriktirmek yerine, artık yaygınlaşan TEFAS’a açık temettü fonlarını mı almalıyım ? Zira temettü verimi yüksek olarak aldığım hisse, temettü vermeyebilir veya bambaşka şirketler, ileride bu listeye dahil olabilir.” Bir diğer konu da hisse senetlerinin temettü getirilerinde kaynağından %15'lik stopaj uygulanırken temettü ödeyen yatırım fonlarında %0 stopaj avantajının olması. Bu durumun da uzun vadede kıymeti daha fazla anlaşılıyor.

Temettü fonlarında yatırımcılarına kâr payı ödeyen fonlar olduğu gibi, gelen temettüyle yatırım yapan fonlar da var. Ancak bu yazımızın konusu, kâr payı ödeyen fonlar. Kâr payı ödeyen fonların kâr payları da stopajdan muaf. Bu fonlar GSP, KPH, AYA, KPA ve FBC. Bu fonlarda en eskiler GSP ve AYA.

Getirilere Fintables’da fonlar sekmesi üzerinden baktığımızda son 3 yılda en yüksek getiri %514 ile GSP’de. GSP yılda 2 kez temettü ödüyor. Yılın ilk 6 ayı genellikle yüksek temettü, ikinci altı ayı daha düşük temettü veriyor. Şirketlerin temettü ödemeleri ilk 6 ayda olduğundan. GSP’nin yıllık yönetim ücreti ise %3,20. 2.sırada ise %327 getiriyle AYA var. AYA da yılda 4 kez temettü ödüyor. Temettü veriminde AYA öne çıkıyor. AYA’nın yıllık yönetim ücreti ise %2,50. Son açıklanan hisse pozisyonlarına bakıldığında AYA’nın %22 ile daha fazla bankacılık hisselerine yöneldiği görülüyor. GSP’de bu oran %16. Örneğin bankacılık hisseleri, son 3 yıl veya son 5 yıl temettü verimi en yüksek şirketler arasında yer almıyor. Ancak son yıllarda hem getiri hem de temettü tarafında öne çıkmaları, kâr payı ödeyen fonlarda da bankacılığa ağırlık verilmesini sağlamış durumda.

Diğer nakit temettü ödeyen fonlara baktığımızda ise KPA, yılda 4 kez, KPH ve FBC ise yılda 2 kez yatırımcılarına 2 kez nakit temettü ödüyor. Bunlardan KPA ve FBC katılım hisse senedi fonu. Dolayısıyla ALBRK dışında bankacılık hisselerine portföyde yer vermiyor. En yeni kurulan ise KPA. 2024 yılının Eylül ayında arz oldu ve şu an arz fiyatına yakın seviyelerde. İlk temettü ödemesini 3 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdi.

Sözün özü, nakit kâr payı ödeyen fonlara şu an için çok fazla nakit girişi olmasa da, bu kategorideki fon sayısı ve bu fonların bilinirlikleri artıyor. Bana göre bu fonlara olan eğilim artış gösterecek ve uzun vadeli temettü yatırımcısının önemli kısmının portföyünde bu fonlar yer almaya başlayacak.

Kaynak: Fintables