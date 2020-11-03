FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. İzmir depreminin borsaya etkisi... 3 Kasım 2020 Salı KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

İzmir depreminin borsaya etkisi... 3 Kasım 2020 Salı KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

BORSA HABERLERİ  | 03.11.2020 07:35 | Son Güncelleme

3 Kasım 2020 Salı günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hangi haberlerin yayınlandığı araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yayınlanan güncel haberler nedir yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 3 Kasım KAP haberleri ve şirketlerin halka arz açıklamaları...

İzmir depreminin borsaya etkisi... 3 Kasım 2020 Salı KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 3 Kasım 2020 Salı son eklenen KAP haberleri..

3 KASIM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 3 Kasım KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından borsa güne nasıl başlayacak merak ediliyor. Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de yaşanan acı depremin ardından borsa nasıl etkilenecek, hangi hisseler depremden dolayı hareketlenecek merak ediliyor.

3 KASIM 2020 SALI KAP HABERLERİ

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Son dakika kap şirket haberleri

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek verilerPiyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Gümüşün gramı yükseldi!Gümüşün gramı yükseldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
E-devlet'te yeni dönem! Şifre kolaylığı geliyor
E-devlet'te yeni dönem! Şifre kolaylığı geliyor
Fırsatçılar işbaşında: Kiralar 1 günde 500 TL arttı
Fırsatçılar işbaşında: Kiralar 1 günde 500 TL arttı
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
22 Ekim 2020 Perşembe KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
22 Ekim 2020 Perşembe KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Borsa ve enerji hisselerinde son durum!
Borsa ve enerji hisselerinde son durum!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
İzmir depreminin borsaya etkisi... 2 Kasım 2020 Pazartesi KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Borsa bugün düşüşte... 30 Ekim 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Avrupa borsalarında'ikinci karantina' oynaklığı
Avrupa borsasında ikinci karantina etkisi
Piyasalar, TCMB Başkanının açıklamalarına odaklandı
Piyasalar, TCMB Başkanının açıklamalarına odaklandı
Borsa 28 Ekim'de yarım gün... 28 Ekim 2020 Çarşamba KAP haberleri! Borsa resmi tatilde çalışıyor mu? KAP'da halka arz olan hisseler hangisi?
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.