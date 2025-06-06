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KAP'a açıkladı: Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı!

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi alındı.

KAP'a açıkladı: Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı!
Ezgi Sivritepe

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarına 9 Temmuz 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

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Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADESE.E payları 10/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir"

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Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazar/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK’nın 30/05/2025 tarihli kararıyla 04/07/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul KAP
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