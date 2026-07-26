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KARDEMIR (KRDMD) 27 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

KARDEMIR (KRDMD), 27 Temmuz Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 24 Temmuz Cuma 2026 kapanış verilerine göre 42,20 TL kapanış, %0,09 değişim ve 2,47 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

KARDEMIR (KRDMD) 27 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,82%
AKSEN 1,34%
ALARK -1,40%
AEFES -2,69%
ASELS 1,06%
ASTOR -3,26%
BTCIM 1,54%
BIMAS -2,62%
BRSAN 2,33%
CANTE -2,29%
CIMSA -1,02%
CCOLA 0,05%
DSTKF -2,48%
ECILC -2,13%
EFOR 1,79%
EKGYO -2,87%
ENKAI -1,28%
EREGL -2,08%
FROTO -0,50%
GARAN 0,80%
GUBRF -0,53%
GLRMK 0,18%
HEKTS -3,86%
ISCTR -0,62%
KRDMD 0,09%
KTLEV -8,28%
KCHOL -0,30%
KUYAS -3,35%
MIATK 1,45%
MGROS -1,19%
OYAKC 2,31%
PASEU 0,61%
PGSUS 0,75%
PETKM -2,39%
SAHOL -0,97%
SASA 1,51%
SISE -0,60%
HALKB -1,26%
TAVHL 0,10%
TOASO -1,83%
TRMET 1,64%
TUPRS -3,26%
TRALT -2,83%
THYAO -0,24%
TTKOM -2,96%
TCELL -1,24%
TURSG -0,75%
ULKER -2,44%
VAKBN -0,66%
YKBNK 0,30%
Şevket Taner Şahin

KARDEMIR (KRDMD) hissesi 24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 42,24 TL’den başladı. Seans içinde 43,34 TL seviyesine yükseldi, en düşük 41,74 TL görüldü ve günü 42,20 TL’den kapattı.
KARDEMIR (KRDMD) hissesi için 24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,09 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,47 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 58,17 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 42,20 TL, 42,16 TL, 41,96 TL, 43,74 TL, 44,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 41,96 TL – 44,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KARDEMIR (KRDMD) hissesinin 24 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 40,22 TL, 52 günlük ortalama 40,34 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 40,67 TL ve 39,33 TL destek, 43,67 TL ve 45,33 TL direnç noktalarıdır.

KARDEMIR (KRDMD) 27 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

KARDEMIR (KRDMD) 27 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
380.25
16.406.279.040,75
% 1.06
18:10
TRALT
49.12
11.272.434.190,56
% -2.83
18:10
SASA
2.69
10.074.041.915,49
% 1.51
18:10
KTLEV
155
9.543.042.801,70
% -8.28
18:10
YKBNK
33.36
9.399.279.690,26
% 0.3
18:10
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