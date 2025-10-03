FİNANS

KARDEMIR (KRDMD) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

KARDEMIR (KRDMD) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

KARDEMIR (KRDMD) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

KARDENİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar ve analistler tarafından izlenmektedir.

Hisse, önceki gün 28,70 TL'den işlem görmeye başladı. Gün içinde 28,78 TL ile 27,54 TL arasında dalgalandı. Günün kapanış fiyatı ise 27,62 TL oldu. Bu, önceki güne göre yaklaşık %3,76’lık bir değer kaybına işaret etmektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları incelendi. Sırasıyla 27,62 TL, 28,70 TL, 28,40 TL, 28,42 TL ve 28,78 TL seviyeleri görüldü. Bu veriler, hissenin son dönemde değer kaybettiğini ve aşağı yönlü bir trend izlediğini göstermektedir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından inceleme yapıldığında, 27,54 TL kısa vadeli destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 27,00 TL ve 26,50 TL destek noktaları izlenebilir. 28,78 TL ise kısa vadeli dirençtir. Bu seviyenin aşılması halinde, 29,00 TL ve 29,50 TL seviyeleri takip edilebilir.

Teknik göstergeler arasında Relative Strength Index (RSI) değeri 45,53 seviyesindedir. Bu durum, hissenin aşırı satım bölgesine yakın olduğunu gösteriyor. Ayrıca potansiyel bir toparlanma sinyali verebilir. Yatırımcıların bu göstergeleri diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte değerlendirmesi önem taşımaktadır.

Önümüzdeki günlerde hissenin 27,54 TL seviyesini test etmesi veya 28,78 TL seviyesini aşması öngörülüyor. Yatırımcıların piyasa haberlerini ve şirketin finansal durumunu yakından takip etmeleri gerekmektedir. Bilinçli yatırım kararları için bu durum kritik öneme sahiptir.

