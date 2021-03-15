Kayseri Şeker halka arz açıklaması!

Kayseri Şeker AŞ'nin, halka arz kapsamında 'Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görebilmek için kayıtlı sermaye tavanını 750 milyon liraya çıkarma kararı aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Şeker, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile halka arz noktasında önemli bir adım daha attı.

'ÇALIŞANLAR ŞİRKETE ORTAK OLABİLECEK'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, burada yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'da çeşitli grupların olduğunu, Kayseri Şeker'in sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü itibarıyla bu grupların en büyüğü olan 'Yıldızlar Grubu'nda yer alması gerektiğini ifade etti.

2017 yılında çıkarılan yasayla Kayseri Şeker gibi kooperatif şirketlerinin 'halka açık şirket' statüsü kazandığını belirten Akay, 'Yıldızlar Grubu'nda yer alacak şirketlerin halka arzındaki sermayenin, asgari yüzde 15'e tekabül etmesi gerektiği şeklinde bir karar alındı. İşte bu karara istinaden yaptığımız genel kurul ile birlikte 700 milyon liralık sermayemizi 50 milyon daha artırarak, şirketin kayıtlı sermaye tavanını 750 milyona çıkartmış olacağız.' bilgisini verdi.