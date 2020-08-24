Kent Gıda bugün bölündü! 24 Ağustos 2020 Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu! Kent Gıda’da bedelli sermaye artırımı!

Kent Gıda hisse senetlerinde bugün bölünmeye gitti. Kent Gıda hisseleri son günlerde sessiz sedasız bir artış ve azalışları ile gündem oldu. Borsa İstanbul'da yaklaşık yarısı halka açık olan Kent Gıda hisselerinde olağan dışı yükseliş yatırımcıların gözünden kaçmıyor. Şirketin piyasa değerinin son aylarda yükselmesi yatırımcıları Kent Gıda hisseleri artmaya devam edecek mi, Kent Gıda hisse senetlerinde ne olacak araştırmasına yönlendirdi. KENT GIDA'DA BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI! BIST 100'de en değerli şirketlerden birisi olan Kent Gıda yükselişine tırmanışla devam ediyor. Peki Kent Gıda hisseleri ne olacak? Borsa İstanbul’da bugün iki hisse temettü dağıtacak, Kent Gıda’da bedelli sermaye artırımını başlatacak.. KENT.E % 659,20551 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 306,701 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ANACM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,03909 TL Teorik Fiyat: 5,281 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). GRNYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,025 TL Teorik Fiyat: 2,225 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).

KENT GIDA HİSSELERİ NE KADAR OLDU? (24 AĞUSTOS 2020) Kent Gıda hisse senetlerinin son zamanlardaki önlenemez yükselişi ile Kent hisseleri bugün ne kadar oldu araştırması yapan yatırımcılar için, son dakika Kent Gıda hisseleri ve canlı Kent Gıda hisse grafiği mynetfinansta aşağıdaki linkten her zaman ulaşılacaktır. CANLI KENT GIDA HİSSE FİYATLARI Bugün bölünen Kent Gıda hisselerinde bugünkü canlı grafiğine baktığımızda günlük değişim oranı yüzde 9.98 olarak belirtilmiş.

İlk işlem tarihi 05.11.1990 olan Kent Gıda hisselerinin bugünkü alış fiyatı, bugün saat 09:55'te gelen güncelleme ile 337,30 TL oldu. KENT GIDA HİSSELERİ ARTACAK MI? Kent Gıda hisse senetleri geçtiğimiz ay piyasa değerinin tam 79.5 katına ulaşarak, Borsa İstanbul'un tedbir kararı almasına neden olmuştu. Son haftalarda Kent Gıda hisse senetlerinin artması yatırımcıların gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz ay verilerine göre Nisan ayından itibaren Temmuz ayına kadar Kent Gıda hisseleri yüzde 634 oranında artış gösterdi. Kent Gıda hisseleri neden artıyor araştıran yatırımcılar hızlı artışın cevabını arıyor. Kent Gıda hisselerinin piyasa değerinin defter değerinden çok fazla büyük olması ve kısa sürede astronomik rakamlara ulaşması yatırımcıyı heyecanlandırıyor.