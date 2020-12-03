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Kervan Gıda fiyatı ve sonuçları... Kervan Gıda borsa kodu nedir? 3 Aralık 2020 KAP haberleri!

BORSA HABERLERİ  | 03.12.2020 09:00 | Son Güncelleme

3 Aralık 2020 Perşembe günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hangi haberlerin yayınlandığı araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yayınlanan güncel haberler nedir yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 3 Aralık KAP haberleri ve şirketlerin halka arz açıklamaları...

Kervan Gıda fiyatı ve sonuçları... Kervan Gıda borsa kodu nedir? 3 Aralık 2020 KAP haberleri!

Almanya'dan gelen aşı haberi piyasaları etkilemişti. Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 3 Aralık 2020 Perşembe son eklenen KAP haberleri..

3 ARALIK 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 3 Aralık KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor.

CarrefourSA sermaye azaltımına giderek 24 Kasım tarihi itibari ile bölünmüştü. CRFSA'da rüçhan pazarı bugün kapanıyor. Rüçhan alımları 8 Aralık'a kadar devam edecek.

3 ARALIK 2020 PERŞEMBE KAP HABERLERİ

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

KEVAN GIDA BORSADAKİ KODU - KISALTMASI NEDİR?

Oyak Yatırım aracılığı ile 26 -27 Kasım'da halka arzı gerçekleşen Kervan Gıda borsa kodu #KRVGD olarak işlem yapıyor. Peki Kervan Gıda hisse fiyatı ne kadar?

KERVAN GIDA HİSSE FİYATI VE ŞİRKET HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KERVAN GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

26 -27 Kasım tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Kervan Gıda hisse fiyatı ne kadar oldu araştırmaları başladı. Kervan Gıda'ya yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Kervan Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.
Verilen bilgiye göre, halka arzda şirketin mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL'ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Şirketin pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da şirketleri bulunan şirketin halka arzdan elde edeceği kazancı yine büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, markaları Bebeto'nun ABD ve Avrupa pazarında önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.

KERVAN GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yatırımcılar tarafından Kervan Gıda'nın halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz sonuçları açıklandı. Dağıtım oransal olarak %2.92 Olacak. Yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtılacak 14 milyon 850 bin lota; 268.612 kişi, 584 milyon 433 bin 901 lotluk talep gönderdi. Açıklama şu şekilde;

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kervan Gıda") paylarının halka arzı için 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleri tamamlanmıştır. Kervan Gıda paylarının mevcut halka arzında fiyat aralığı 8,00 – 9,00 TL olarak açıklanmış olup, talep toplama sonucunda, her biri 1 TL nominal değerli pay başına nihai halka arz fiyatı 9,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arzda, toplam 268.847 yatırımcıdan 875.183.534 pay talep toplanmıştır.

Halka arz edilen 49.500.000 TL B grubu nominal değerli payların satışı ile beraber, ek satışa sunulan B Grubu paya dönüştürülecek 6.000.000 TL nominal değerli A Grubu paylardan, Mahmut Koçum'a ait 750.000 adet, Suat Erdem'e ait 750.000 adet ve Fikret Başar'a ait 750.000 adet pay olmak üzere toplamda 2.250.000 adet payın da satışı gerçekleştirilmiş, halka arz edilen toplam pay adedi 51.750.000 adet olmuştur.Ek pay satışından gelen tüm tutar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiş olup, son durumda halka arzda satılan toplam 51.750.000 adet payın %33 oranında 17.100.000 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %48'i oranında 24.750.000 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %19'u oranında 9.900.000 adedi de Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep gelmiştir." dedi.

2021'DE BORSADA EN ÇOK HANGİ HİSSE KAZANDIRACAK?

Koronavirüs aşısının bulunmasından borsa nasıl etkilenir büyük küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen ve yüzde 90 etkili olan aşı haberi (Pfizer ve Biontech) ile birlikte, ABD'deki artan koronavirüs vakaları ve hastaneye yatan yeni hastaların büyük oranda artmasına rağmen Wall Street’in ralli yapmasını sağladı. Yatırımcılar 2021'de değerlenecek hisseler araştırmaya başladı.

National Securities’in Baş Borsa Stratejisti Art Hogan CNBC’ye verdiği röportajda, aşının bulunmasının ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı. Baş stratejist, “Şirketlerin bilançolarındaki nakit seviyesi tarihi yüksekliklerde ve bana kalırsa bu durum hisse geri alımları, temettüler, satın almalar, sermaye harcamaları ve yeni işçi alımları biçiminde kendisini gösterecektir. Eğer bu şekilde olursa döngüsel hisselerde şu anda görmeye başladığımız rotasyonun uzun süre göreceğimiz bir trend haline gelebileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika kap şirket haberleri

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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