Koç Holding KAP'a bildirdi: Tüpraş'ta hisse satış kararı

Koç Holding (KCHOL), Tüpraş’ta (TUPRS) pay satışı gerçekleştirmeye karar verdi. Koç Holding, Tüpraş'ta yaklaşık yüzde 2,1 payı hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle hisse başına 233 TL bedel üzerinden sattı.

Cansu Çamcı

Koç Holding (KCHOL), Tüpraş'ın (TUPRS) çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1'ini oluşturan toplam 40 milyon nominal değerli A grubu payını hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, kurumsal yatırımcılara sattı.

KAP'A BİLDİRİLDİ!

Dün akşam KAP'a yapılan ilk açıklamada 30 milyon TL nominal değere kadar olarak belirtilen pay satışının, yatırımcılardan gelen talebe istinaden 40 milyon TL'ye artırıldığı kaydedilirken, işlemin pay başına 233 TL üzerinden toplam 9.32 milyar TL karşılığında gerçekleştiği ifade edildi.

Satış kapsamında Citigroup, Merrill Lynch ve ÜNLÜ Menkul Değerler müşterek koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildi. Nihai satış fiyatı ve satılacak pay miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

KAP açıklaması şöyle:

25.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, yatırımcılardan gelen talebe istinaden, satışa konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin ("Tüpraş") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,1'ine tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli A grubu payın ("Paylar") hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı ("İşlem"), pay başına 233 TL bedel üzerinden toplam 9.320.000.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.

İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.

İşlem'in kapanışını takiben, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimiz yaklaşık %4,3 olacak ve Tüpraş'ın halka açıklık oranı %48,9‘a yükselecektir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin %50,7'sini, doğrudan sahip olduğu %4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu %46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!
Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."

