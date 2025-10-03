KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için önemli ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 176,00 TL'den kapanmıştı. 3 Ekim 2025 tarihinde, 176,40 TL'den açılış yaptı. Gün içinde hissenin en yüksek fiyatı 177,20 TL'yi gördü. En düşük fiyat ise 172,40 TL oldu. Şu an itibarıyla hisse, 173,80 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları şu şekildedir. 173,80 TL, 176,00 TL, 172,90 TL, 171,70 TL ve 172,40 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hissenin son günlerde dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir.

Günlük bazda, açılış fiyatı 176,40 TL'den kapanış fiyatı 173,80 TL'ye geriledi. Bu, %1,45'lik bir düşüş anlamına gelmektedir. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli satış baskısı altında olduğunu gösteriyor. Ayrıca, piyasanın belirsizliğe tepki verdiği açıkça görülmektedir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, teknik analizler yapılmaktadır. 1. destek seviyesi 175,34 TL, 1. direnç seviyesi ise 176,64 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, hissenin kısa vadeli hareketlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Önceki günün kapanış fiyatı ile karşılaştırıldığında, 3 Ekim 2025'te kapanış fiyatı 173,80 TL oldu. Bu, %1,45'lik bir düşüşü ifade etmektedir. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin etkisini yansıtmaktadır.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 173,80 TL seviyelerinde kalması beklenmektedir. Ancak, piyasalardaki genel eğilim ve Koç Holding'in finansal performansı göz önüne alındığında, destek ve direnç seviyeleri önemli olacaktır.

Koç Holding hissesinin kısa vadeli performansı, piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanmaya devam edebilir. Yatırımcıların, teknik analizleri ve piyasa haberlerini dikkatle takip etmeleri önemlidir. Bu sayede bilinçli yatırım kararları alabilirler.