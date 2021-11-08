Kredi faizi düşecek mi? Kredi faizi ne kadar düşecek?

23 Eylül'de toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 19'dan 18'e düşürme kararı aldı. PPK metninde, parasal duruşun ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığına dikkat çekilmişti. Politika faizi ekim ayına gelindiğinde yüzde 16'ya indirildi. Kamu Bankaları tarafından 25 Ekim'de yapılan açıklamada konut ve ticari kredi faizlerinde indirim yapılacağı belirtildi.

TİCARİ KREDİ FAİZİ DÜŞTÜ MÜ?

Ticari kredi faizleri ortalaması 3 Eylül'de yüzde 21.62'ydi. Eylül'de yapılan politika faizindeki indirimden sonra 1 Ekim'de ortalama faiz yüzde 20.95 oldu. 22 Ekim'de yüzde 20.25 olan ağırlı ortalama 29 Ekim tarihli haftada yüzde 19.38’e geriledi.

KONUT FAİZİ DÜŞTÜ MÜ?

Konut kredi faizleri ise 3 Eylül’de yüzde 17.88’di. 22 Ekim’de yüzde 17.95 olan ağırlıklı kredi faizi, 29 Ekim haftasında yüzde 17.53’e geriledi.

İhtiyaç kredisi risk ağırlıkları 1 Temmuz'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından artırılmıştı. 16 Eylül’de de 50 bin TL üzerindeki tüketici kredileri için genel vade sınırı 36 aydan 24 aya çekilmişti. İhtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizi 3 Eylül’de yüzde 23.24’tü. 1 Ekim'e gelindiğinde yüzde 23.34’e yükseldi. 22 Ekim'de yüzde 23.35 olan ihtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizi 29 Ekim haftasında yüzde 23.28 oldu.

TAŞITTA FAİZ DÜŞTÜ MÜ?

Taşıt kredilerinde 3 Eylül haftasında ağırlıklı ortalama faiz yüzde 21.37’ydi. 1 Ekim haftasında ortalama faiz yüzde 20.37, 22 Ekim haftasında ortalama faiz yüzde 20.66 oldu. 29 Ekim haftasında ise bankaların uyguladığı ağırlı ortalama yüzde 20.33 civarında seyretti.

Son enflasyon raporunda ticari kredilerdeki daralma da yer aldı. Finansal piyasalara ilişkin belirsizlikler kısmında, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır. Makroihtiyati tedbirlerin yanı sıra para politikasındaki uyarlamanın da kredi büyümesi ve kompozisyonu üzerindeki etkileri izlenecektir” ifadeleri yer aldı.



