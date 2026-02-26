Kriptoda rüzgar tersine döndü! Bitcoin'de üç günlük düşüş serisi bitti

Bitcoin, Nvidia’nın açıkladığı bilanço sonrasında hisse piyasalarında görülen sınırlı yükseliş ve risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle üç günlük kayıp serisini sonlandırarak 70 bin dolar sınırına yaklaştı.

Piyasa değeri en yüksek kripto para birimi, New York işlemlerinde yüzde 9,3’e varan artışla 69 bin 987 dolara kadar çıktı. Bu yükseliş, 6 Şubat’tan bu yana kaydedilen en güçlü gün içi performans olarak öne çıktı. Bitcoin en son 16 Şubat’ta 70 bin dolar seviyesini test etmişti.

ALTCOİNLERDE DE YÜKSELİŞ YAŞANDI!

Toparlanma yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ether yaklaşık yüzde 13 değer kazanarak 2 bin 100 dolar civarına yükseldi. Daha küçük token’larda da güçlü artışlar görüldü. Solana yüzde 16 prim yaparken, XRP yüzde 10 yükseldi.

"DİPTEN ALIM" YORUMU

Orbit Markets’in kurucu ortağı Caroline Mauron, “Yukarı yönlü hareket muhtemelen uzun süren satış dalgasının ardından dipten alım davranışını yansıtıyor” dedi ve Bitcoin’in 70 bin dolara ulaşmasının piyasayı değiştireceğini ekledi.

NVİDİA BİLANÇOSU RİSK İŞTAHINI DESTEKLEDİ

ABD Başkanı’nın sakin geçen Birliğin Durumu konuşmasının ardından piyasalarda sınırlı bir rahatlama rallisi görüldü. Yapay zeka odaklı işlemlerin barometresi olarak kabul edilen Nvidia’nın güçlü çeyreklik gelir tahmini açıklaması, yapay zekâ bilgi işlem yatırımlarının planlandığı şekilde ilerlediğine işaret ederek teknoloji hisselerine destek verdi.