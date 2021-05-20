Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor

Analistler, ABD'de şaşırtıcı istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ekonominin gidişatına ilişkin tablonun daha fazla bulanıklaştığını, bu durumun gittikçe zorlaşan Fed'in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirterek, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

Ekonominin, Banka'nın maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru kayda değer ilerlemesinin muhtemelen biraz zaman alacağına işaret edilen tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, eğer ekonomi Komite'nin hedefleri doğrultusunda hızlı ilerleme kaydetmeye devam ederse gelecek toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirtti." denildi.

Bu yıl varlık alımları azaltımına gidilmesi durumunda faiz artırımlarının gelecek yıl itibarıyla konuşulabileceğine işaret eden ekonomistler, bu durumun enflasyonist endişelerle bir süredir negatif seyreden piyasalardaki volatiliteyi artırdığını kaydetti.

ÇİN KRİPTO PARA PİYASASINI KARIŞTIRDI

Öte yandan, Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından dün kripto para piyasasında da sert düşüşler yaşandı. Bitcoin'in fiyatı, bir günde yüzde 30'dan fazla düşerek 28 Ocak'tan bu yana ilk kez 30.000 bin dolar sınırına yaklaştı. Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise dün gün içinde yüzde 45 değer kaybıyla 1.900 dolar seviyelerine geriledi. Gün sonunda gelen tepki alımlarıyla kayıpların bir kısmı telafi edilse de Bitcoin'de yüzde 11,4 ve Ethereum'da yüzde 26,2 fiyat düşüşü yaşandı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüş kaydederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,48 geriledi. Toplantı tutanaklarının ardından yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bugün yüzde 1,68 seviyesini test etti. Dün günü yüzde 0,4 artışla 90,2'den tamamlayan dolar endeksi ise bugün yüzde 0,1 düşüşle 90,1 düzeyinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yataya yakın bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.