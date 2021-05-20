Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG ile bazı akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) %54, %78 ve %189 oranında artırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8652 TL'den 1.3313 TL'ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL'den 1.5836 TL'ye çıkarıldı.

ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.7253 TL'den 1.2931 TL'ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG'de 0.2810 TL'den 0.8107 TL'ye yükseltildi.

Karar bugünden itibaren geçerli olacak.

Reuters



