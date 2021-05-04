Küresel piyasalar pozitif seyrediyor, işte piyasalarda izlenecek veriler

Dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI nisanda, ABD, Almanya, Avro Bölgesi ve Türkiye'de bir önceki aya göre geriledi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de nisanda 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ TAHVİL FAİZLERİNDE Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, "Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." değerlendirmesinde bulundu. Powell'ın ekonomideki canlanma vurgusunun yanı sıra devam eden enflasyon endişeleri, piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,60'ın hemen üzerinde dengelendi. Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendiği, teknoloji hisselerinin ise negatif ayrıştığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,70 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Avrupa borsaları ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelere, AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırma tavsiyesinin ardından günü yükselişle kapattı. Almanya'da dün açıklanan perakende satışlar verisinin martta yüzde 7,7 ile beklentilerin üzerinde artmasının da etkisiyle alıcılı seyreden borsada, DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 yükseliş kaydetti. Powell: Fed dijital para birimi konusunda erken aşamada Bugün Çin ve Japonya'da devam eden tatiller nedeniyle piyasalar işleme açılmazken, gündemin odağında Avustralya Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Avustralya Merkez Bankası yüzde 0,1 olan politika faizinde ve para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Faiz kararı sonrası kapanışa yakın Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.