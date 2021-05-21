Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının hızının tartışılmaya başlanabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda artan volatilite, dün açıklanan makroekonomik verilerin küresel ekonomide iyileşmeye işaret etmesiyle yerini yükselişe bıraktı.

Enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamaması, Fed'in faiz artırımları konusunda net bir yönlendirme yapması önündeki temel engel olmaya devam ederken, dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 444 binle Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise mayısta bir önceki aya kıyasla 19 puan azalarak 31,5'e indi.

Açıklanan verilerin istihdam piyasasında salgın öncesi seviyeler henüz yakalanamasa da iyileşmenin sürdüğünü ortaya koymasının ardından New York borsasında yükselişler yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Dolar endeksi dün 90,2'den başladığı günde 89,8 seviyesine kadar gerilerken, bugün 89,7 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 1,68'den yüzde 1,62'lere kadar düşmesi sonrası bugün yüzde 1,63 seviyesinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor.