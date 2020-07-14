Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 13 milyonu aşarken, salgından en fazla etkilenen ABD'de hastalığa yakalanan kişi sayısı 3,5 milyona dayandı. ABD'de vaka sayılarının salgında ikinci dalga endişelerini artırması sonrası, dün Kaliforniya'da restoran, bar ve sinema salonu gibi işletmelerde kapalı mekan faaliyetlerinin durdurulması talimatı verildi.

Jeopolitik tarafta giderek tırmanan ABD ile Çin gerilimi de yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Çin, dün ABD'li Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'un da aralarında bulunduğu ABD'li 4 yetkiliye, Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirmeleri nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Huawei'yi İngiltere'nin 5G şebekesinden çıkarmayı değerlendirdiği ve kararın bugün gerçekleştirilecek İngiltere Güvenlik Konseyi'nin ardından açıklanacağı haberleri basına yansıdı.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün güne pozitif başlayan endeksler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerle kapanışa yakın kazançlarının tamamını sildi. S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,13 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı artışla günü yataya yakın tamamladı. Dolar endeksi dün 96,2-96,7 bandında hareket etmesinin ardından bugün de 96,6 seviyelerinde yatay seyrediyor. Risk iştahı azalan yatırımcıların tahvil piyasasına talebinin artmasıyla dün yüzde 0,625 seviyelerine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün de yüzde 0,61 sınırına indi.