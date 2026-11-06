AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 100 bin koltuğu satışa sundu

AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar artı vergilerden fiyatlarla satışa çıkarıldı. Kampanya 100 bin indirimli koltukla sınırlı.

O TARİHLERDE KULLANILACAK

Kampanya ile satışa sunulan biletler, 5 Kasım 2026 tarihinde saat 11:00’den 6 Kasım 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 24 Kasım 2026 - 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (11 Aralık 2026 - 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 15 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bilet alma fırsatı da sunulacak.

KABİN BAGAJI 9 DOLAR!

AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler; ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

GEÇERLİ OLAN YERLER

İlgili kampanya; Amsterdam, Stokholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St.Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep destinasyonlarında geçerli olacak.