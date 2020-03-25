FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalarda Fed etkisi! İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda Fed etkisi! İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 25.03.2020 09:20 | Son Güncelleme

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti. Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 9,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 değer kazandı, Dow Jones endeksi de yüzde 11,37 ile 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Küresel piyasalarda Fed etkisi! İşte takip edilecek veriler

Fed'in önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsalar dün tarihi yükselişlerinden birini kaydederken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti.

Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 9,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 değer kazandı, Dow Jones endeksi de yüzde 11,37 ile 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Altının onsu yaklaşık yüzde 5 artışla 1.627 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise 27-29 dolar bandında dengelendi.

Bu gelişmelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve ekonomiye etkileri konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD'de salgın nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artışlar oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.

Avrupa'da da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler ve hükümetlerin aldığı sert tedbirler devam etse de özellikle İtalya'da yeni vaka sayısının yavaşlaması ve Fed'in rüzgarı ile borsada sigorta sektörü hisseleri öncülüğünde hızlı yükselişler görüldü.

Küresel risk iştahına bağlı yükselişin, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tarihinin en kötü seviyesine işaret etmesine karşın gelmesi dikkati çekti. Açıklanan verilere göre, hem imalat hem de hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI, Avro Bölgesi'nde martta 51,6'dan 31,4'e geriledi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 8,93, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 10,98 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 9,05 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarının hızlı yükseliş eğilimini ikinci güne taşıması küresel risk iştahındaki artışı tescilledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamlarken, yüzde 2'den fazla değer kaybeden dolar/TL ise 6,4203'ten kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması içine ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, dolar/TL'de ise 6,42'nin destek konumuna geldiğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, mart ayı Ifo beklenti endeksi

12.30 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O üründe vergi yüzde 0 olduCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O üründe vergi yüzde 0 oldu
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasa, fed,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O üründe vergi yüzde 0 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O üründe vergi yüzde 0 oldu

3 ay faizsiz olarak ertelenecek

3 ay faizsiz olarak ertelenecek

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Dört yılın dip seviyesine indi

Dört yılın dip seviyesine indi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'deki saldırı sonrası piyasalarda son durum

İdlib'deki saldırı sonrası piyasalarda son durum

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fed kararı sonrası New York borsası yükselişle açıldı

Fed kararı sonrası New York borsası yükselişle açıldı

Küresel piyasalara 'sınırsız' destek! İşte bugün piyasalarda takip edilecek veriler

Küresel piyasalara 'sınırsız' destek! İşte bugün piyasalarda takip edilecek veriler

ABD borsası Fed'in yeni adımlar atmasıyla kayıplarını azalttı

Piyasalarda hızlı yükseliş

Borsada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

Borsada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

Mavi ve Vakko hisseleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatmaları ardından sert düşüşte

Mağazalarını kapatma kararı aldılar

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.