Küresel piyasalarda Fed etkisi! İşte takip edilecek veriler

Fed'in önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsalar dün tarihi yükselişlerinden birini kaydederken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti.

Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 9,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 değer kazandı, Dow Jones endeksi de yüzde 11,37 ile 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Altının onsu yaklaşık yüzde 5 artışla 1.627 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise 27-29 dolar bandında dengelendi.

Bu gelişmelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve ekonomiye etkileri konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD'de salgın nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artışlar oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.

Avrupa'da da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler ve hükümetlerin aldığı sert tedbirler devam etse de özellikle İtalya'da yeni vaka sayısının yavaşlaması ve Fed'in rüzgarı ile borsada sigorta sektörü hisseleri öncülüğünde hızlı yükselişler görüldü.