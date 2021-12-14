Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarında! İşte piyasalarda son durum

Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyredeceği ve Omicron varyantına ilişkin endişeler piyasaları negatif etkilerken, bugünden itibaren merkez bankalarının 2021'in son toplantı kararları yatırımcıların gündeminin odağında yer alıyor.

Bu kapsamda bugün Pakistan, Macaristan ve Şili merkez bankalarıyla başlayacak toplantı serisi, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile devam edecek. Haftanın ikinci yarısında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yanı sıra Filipinler, İsviçre, Endonezya, Tayvan, Mısır, Norveç, Meksika, Kolombiya ve Rusya'nın merkez bankaları kararlarını açıklayacak.

Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükselişin para politikalarında sıkılaşma baskılarını artırdığı mevcut ortamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyantların merkez bankalarını atacağı adımlar konusunda zorda bıraktığını belirterek, bu durumun yatırımcılar açısından fiyatlama belirsizliği yarattığını söyledi.

Merkez bankalarının karar metninde yer alacak detaylar ile politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin gelecek yıla dair para politikası beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, özellikle yarın Fed'in son dönemdeki şahin tutumunu devam ettirip ettirmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bu gelişme öncesinde dün Fed New York Şubesi tarafından açıklanan Tüketici Beklentileri Anketi, Amerikalı tüketicilerin 1 yıllık süreçte enflasyon beklentisinin kasımda yüzde 6 ile yeni bir rekora ulaştığını ortaya koydu.

Yarınki Fed kararları öncesinde azalan risk iştahı ile New York borsasında düşüş yaşanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti. ABD'nin tahvil faizi dün yüzde 1,51 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,4150'ye kadar gerilerken, bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 0,3'lük artışla 96,3 seviyelerinden kapanan dolar endeksi de bugün 96,3-96,5 dar bandında yatay hareket ediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının da yeni güne negatif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, yukarı yönlü hareketi yeniden ivme kazanan doğal gaz fiyatları uzun süreli yüksek enflasyon endişelerini beslemeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın şu anda işletme ruhsatı alamayabileceğini belirtmesinin ardından Avrupa'da vadeli doğal gaz kontratları dün yüzde 12,5 artışla 118,7 avroyu gördü. Öte yandan dün BoE tarafından yayımlanan Finansal İstikrar Raporunda, arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar bulunduğu belirtilerek, "Özellikle virüsün yeni varyantlarının aşının etkinliğini azaltıp azaltmayacağına dair belirsizlikler göz önüne alındığında, Kovid-19'un ekonomik aktivite üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmelerin yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Omicron varyantının Londra'da hızla arttığı ve yeni bir dalga konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini belirtmesinin ardından seyahat hisseleri öncülüğünde Avrupa pay piyasalarında düşüş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yatay kapandı. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,3'lük azalışla 1,13'ün altına inmesinin ardından bugün 1,1280 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise bugün satıcılı bir seyir izliyor.

Asya borsalarının da küresel çapta azalan risk iştahı ile yeni güne düşüşle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle seyrediyor.

YURT İÇİ PİYASALARINDA SON DURUM

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 3,24 artarak 2.101,51 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün tarihi zirvesini 14,6412'ye taşımasının ardından TCMB'nin doğrudan döviz satım müdahalesi ile 13,6598'e kadar gerilerken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,85 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları kararları öncesinde azalan risk iştahının küresel pay piyasalarında düşüşlere neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı ÜFE



